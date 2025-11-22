Hoekstra: we wilden meer, maar akkoord is stap in juiste richting

BELÉM (ANP) - De Europese Unie ziet in de afspraken die landen op de klimaattop in Belém hebben gemaakt "een stap in de juiste richting", zegt Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat). "We gaan niet verbergen dat we graag meer ambitie hadden gezien, want dat is mogelijk en noodzakelijk", verzuchtte hij nadat de Europese delegatie schoorvoetend akkoord was gegaan met de voorstellen van de Braziliaanse voorzitter.

"De wereld is wat het is en de conferentie is wat hij is", zegt Hoekstra. "We moeten schouder aan schouder staan met onze vrienden in de armste landen. We zetten wel een heel belangrijke stap vooruit om hen te helpen met adaptatie", verwijst hij naar het in de slottekst benoemde streven om het geld hiervoor de komende jaren te verdriedubbelen.

Volgens de hoofdonderhandelaar van de EU was het een "intense en soms moeilijke" week. "We hadden graag meer gezien. Klimaatverandering heeft meer actie nodig. Niet voor de EU, maar voor de hele wereld."

De slotverklaring moet nog formeel door alle landen worden goedgekeurd.