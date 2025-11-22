ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS werken aan alternatieven voor importheffingen, meldt Bloomberg

Economie
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 17:46
anp221125096 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering werkt aan alternatieve plannen voor de importheffingen van president Donald Trump, voor het geval het Hooggerechtshof de meeste heffingen ongeldig verklaart. De VS willen die dan zo snel mogelijk vervangen door andere opties, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.
De plannen zijn een teken dat de Amerikaanse regering zich voorbereidt op een ongunstige uitspraak. De rechtbank leek onlangs al sceptisch over de heffingen. Onder meer het ministerie van Handel zou al alternatieven hebben onderzocht. Met die plannen zou Trump volgens de bronnen alsnog eenzijdig heffingen kunnen opleggen. Maar dat zou dan wel langzamer of beperkter gaan dan met de bevoegdheden die Trump nu gebruikt. Ook kunnen ze leiden tot nieuwe juridische moeilijkheden.
Een hof van beroep heeft de zogenoemde 'wederkerige' heffingen en extra tarieven tegen China, Canada en Mexico eerder dit jaar afgewezen. De rechter liet de heffingen voorlopig wel van kracht.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2587089047

Meer kans op een strenge winter door plotselinge verzwakking polar vortex

generated-image (60)

WhatsApp is lek: 3,5 miljard telefoonnummers gelekt – zo bescherm je jezelf

ANP-532180673

Word je echt wijzer met de jaren? Ja, maar er is een voorwaarde

ANP-519877302

Worden we ernstiger ziek van de nieuwe griepvariant? Feiten en adviezen op een rij

118865298_m

Waarom je ook in de herfst en winter je ramen moet openen

shutterstock_2323089523

Waarom je neus blijft lopen: 8 oorzaken op een rij

Loading