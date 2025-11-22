VS werken aan alternatieven voor importheffingen, meldt Bloomberg

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering werkt aan alternatieve plannen voor de importheffingen van president Donald Trump, voor het geval het Hooggerechtshof de meeste heffingen ongeldig verklaart. De VS willen die dan zo snel mogelijk vervangen door andere opties, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

De plannen zijn een teken dat de Amerikaanse regering zich voorbereidt op een ongunstige uitspraak. De rechtbank leek onlangs al sceptisch over de heffingen. Onder meer het ministerie van Handel zou al alternatieven hebben onderzocht. Met die plannen zou Trump volgens de bronnen alsnog eenzijdig heffingen kunnen opleggen. Maar dat zou dan wel langzamer of beperkter gaan dan met de bevoegdheden die Trump nu gebruikt. Ook kunnen ze leiden tot nieuwe juridische moeilijkheden.

Een hof van beroep heeft de zogenoemde 'wederkerige' heffingen en extra tarieven tegen China, Canada en Mexico eerder dit jaar afgewezen. De rechter liet de heffingen voorlopig wel van kracht.