Wat in Gaza lukte, lukt me ook in Oekraïne, denkt Trump

Trump drijft de Oekrainers de hoek in zoals hij dat met de Palestijnen in Gaza deed. Zorg dat ze geen uitweg meer hebben en doe dan een bod dat ze niet kunnen weigeren. Een roofridder aanbod.

Zelensky en Trump hebben deze week een ontmoeting gehad in het Witte Huis. Trump probeert, net als in Gaza, met strakke deadlines en persoonlijk druk uitoefenen beide partijen 'vast te zetten' en tot een akkoord te dwingen, zegt een analyse van de WSJ.

Trump heeft enige steun gekregen van president Poetin van Rusland, die heeft aangegeven dat het 28-puntenplan van de VS een basis zou kunnen vormen voor het beëindigen van het conflict. Maar de eis van Trump dat Kyiv binnen een week akkoord moet gaan, zorgt voor veel spanning in Europa en Oekraïne , waar men het voorstel als eenzijdig ziet en naar mogelijkheden zoekt het te herzien.

Het politieke team van Trump, waaronder zijn schoonzoon Jared Kushner, werkte samen met Kremlin-insider Kirill Dmitriev aan het plan. Volgens Trump moet Zelensky leren het plan te accepteren, of doorgaan met de oorlog. Dit was een opvallende ommekeer, want eerder zei Trump nog dat hij Oekraïne wilde steunen met Tomahawk-kruisraketten en verwachtte dat het land alle Russisch bezet gebied zou heroveren.

De woordvoerder van het Witte Huis stelt dat er nog ruimte is voor opmerkingen van Kyiv en Moskou, en dat Trump wil voortbouwen op het succes in Gaza.

In Gaza waarschuwde Trump Hamas dat ze binnen enkele dagen akkoord moesten gaan met de VS-deal, anders zouden ze 'een hoge prijs betalen'. Israël werd eveneens onder druk gezet om in te stemmen met de voorwaarden.

Verschillende onderdelen van het Gaza-plan zijn nog niet volledig uitgevoerd, zoals het ontwapenen van Hamas en het opzetten van een nieuwe bestuursautoriteit, terwijl beide partijen nog sporadisch aanvallen uitvoeren.

Dezelfde druk wordt nu uitgeoefend op Oekraïne, maar volgens oud-beleidsadviseurs zijn de consequenties nog groter: de soevereiniteit van Oekraïne en de veiligheid van Europa staan op het spel.

Zelensky zei vrijdag dat de eis van Trump Oekraïne voor een ‘van de moeilijkste momenten in onze geschiedenis’ plaatst: ‘Of verlies van waardigheid, of het risico een belangrijke partner te verliezen. Wij kiezen voor waardigheid.’

Na overleg met vicepresident JD Vance gaf Zelensky aan dat hij hoopt het plan van de VS alsnog te kunnen aanpassen en dat hun adviseurs op zoek gaan naar een werkbare route richting vrede.

Dus nu is het aan Europa: doen we een Chamberlaintje of betekent Europese steun iets?

Net als het ‘Board of Peace’ waarover Trump de leiding heeft in Gaza, bevat het Oekraïne-plan een ‘Vredesraad’ onder Trumps voorzitterschap.

Als Rusland na het akkoord weer aanvalt, zal Amerika, Oekraïne, NAVO en Europa overleg voeren over de te nemen stappen. Die kunnen variëren van militaire actie tot diplomatieke en economische sancties.

Toch moeten Oekraïne volgens het plan haar leger maximeren op 600.000 militairen en mag er geen Europese troepenmacht in het land worden gestationeerd. Volgens sommige analisten lijkt Rusland concessies te doen, maar zetten ze eigenlijk alleen het narratief naar hun hand en brengen ze NAVO en Oekraïne uit evenwicht.

