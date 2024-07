Hoelang moet je op vakantie om echt bij te komen?

We denken dat een lange vakantie beter helpt om weer fris te worden dan een korte. Het is volgens deskundigen de vraag of dat waar is. Je raakt ook niets steeds frisser als je heel lang slaapt

Over het algemeen suggereren experts dat een vakantie van minstens een week tot 10 dagen vaak voldoende is om echt uit te rusten. In de eerste dagen laat je vaak de werkstress los, waarna je echt kunt ontspannen.

Sommige onderzoeken wijzen erop dat de voordelen van een vakantie na ongeveer twee weken kunnen afvlakken. Maar dit verschilt per persoon.

1. Gemiddelde duur om af te schakelen:

Volgens een studie van arbeidspsycholoog Jessica de Bloom duurt het gemiddeld acht dagen voordat mensen echt het gevoel hebben afgeschakeld te zijn. Op de achtste dag werd de hoogste piek in geluksgevoel gemeten.

2. Vakantie vergelijkbaar met slaap:

De Bloom stelt dat een vakantie vergelijkbaar werkt met slaap - je hebt regelmatig herstel nodig van stress en spanning om op lange termijn gezond te blijven.

3. Keuzevrijheid is belangrijk:

Onderzoeker Jeroen Nawijn benadrukt dat de lengte van de vakantie niet doorslaggevend is voor het geluksgevoel. Hij stelt dat mensen zich al snel gelukkiger voelen zodra ze op hun bestemming zijn, vanwege de ervaren keuzevrijheid.

4. De 'Holiday Happiness Curve':

Nawijn introduceerde deze curve, die laat zien dat het vakantiehumeur fluctueert:

- Eerste 10%: nog niet optimaal door reisvermoeidheid

- 10-80%: beste gemoedstoestand

- Daarna: korte dip door naderende einde

- Eindfase: opleving tijdens de 'Grande Finale'

5. Korte nawerking:

Beide onderzoekers concluderen dat het positieve vakantiegevoel na terugkeer snel verdwijnt, meestal binnen een week.

6. Advies:

- Begin niet direct op maandag weer met werken, maar halverwege de week

- Ga vaker wat korter op reis voor meer voor- en napret

- Helemaal niet op vakantie gaan is het minst heilzaam voor lijf en geest