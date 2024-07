Op vakantie met de auto: deze 7 Google Maps-trucjes maken het veel makkelijker

Als je van plan bent om met de auto op vakantie te gaan, kan Google Maps je reis aanzienlijk verbeteren met een aantal handige functies. Hier zijn zeven Google Maps-trucjes die je nodig hebt voor een succesvolle roadtrip:

1. Google My Maps: Vooruit plannen

GebruikGoogle My Mapsvia een webbrowser om je reis van tevoren te plannen. Hiermee kun je routes en locaties opslaan en verschillende lagen maken voor elke dag van je vakantie. Dit is vooral handig voor een strak geplande roadtrip waarbij je van overnachting naar overnachting reist.

2. Vlaggetjes op de kaart zetten

Verken de omgeving en sla interessante plekken op door vlaggetjes op de kaart te zetten. Je kunt verschillende categorieën gebruiken, zoals favorieten voor verblijfplaatsen, groene vlaggetjes voor plekken die je misschien wilt bezoeken, en gele sterren voor must-see locaties.

3. Gebruik Street View voor verborgen parkeerplaatsen

Niet alle parkeerplaatsen zijn zichtbaar op de kaart of satellietfoto's. GebruikGoogle Street Viewom de omgeving te verkennen en verborgen parkeerplaatsen te vinden, vooral in afgelegen gebieden waar je wilt wandelen of hiken.

4. Tankstations, restaurants en stopplaatsen langs de route zoeken

Zoek naar tankstations, restaurants en andere stopplaatsen die langs je geplande route liggen. Dit doe je door tijdens het navigeren op het vergrootglas-icoontje te tikken en de gewenste categorie te selecteren. Dit is ideaal voor het plannen van pauzes of het vinden van een tankstation wanneer dat nodig is.

5. Kies de zuinigste route

Bij het plannen van je route kun je kiezen voor de meest brandstofzuinige optie, aangeduid met een blaadje-icoontje. Dit helpt je om langer met een volle tank te doen of om je elektrische auto efficiënter te gebruiken. Je kunt ook standaard de voorkeur voor brandstofzuinige routes instellen.

6. De slimme vertrektijd kiezen

Stel de ideale vertrektijd in door op de drie puntjes rechtsboven te tikken en 'Vertrek- of aankomsttijd instellen' te kiezen. Google Maps toont dan hoe lang de route duurt op verschillende tijdstippen, rekening houdend met de verkeersdrukte op die momenten.

7. Download kaarten offline