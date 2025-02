Hof legt broers levenslang op voor vier moorden growshop Enschede

ZWOLLE (ANP) - Het gerechtshof in Zwolle heeft vrijdag levenslange celstraffen opgelegd aan de twee broers Dejan en Denis A. voor vier moorden in een growshop in Enschede. De straffen zijn gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie.

In het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat werden op 13 november 2018 vier slachtoffers met twee wapens van dichtbij doodgeschoten, onder wie de eigenaar van de winkel voor benodigdheden voor wietteelt.

De broers werden in 2020 door de rechtbank in Almelo tot levenslange celstraffen veroordeeld, samen met hun vader Camil A. Ze gingen in hoger beroep. De vader overleed in augustus 2022 op 61-jarige leeftijd in de gevangenis.