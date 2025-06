De oceaan verandert van kleur en dat is allemaal onze schuld

De wereldzeeën worden groener bij de polen en blauwer rond de evenaar. Dat hebben satellieten vastgelegd over de afgelopen twintig jaar. En dat komt waarschijnlijk allemaal door de mens.

De kleur van zeewater wordt bepaald door piepkleine organismen: fytoplankton. Deze microscopische algen bevatten net als planten chlorofyl, een groen pigment dat licht absorbeert. Waar veel fytoplankton zwemt, ziet het water er groen uit. Waar weinig van deze organismen zijn, blijft het water helder blauw.

Onderzoekers analyseerden satellietgegevens die gemaakt zijn tussen 2003 en 2022 om te kijken waar de wereldzeeën groener of blauwer zijn geworden. Hun conclusie: groene gebieden worden nóg groener, vooral op het noordelijk halfrond. Blauwe regio's worden juist nog blauwer.

Opwarmende zeeën zijn de boosdoener

De oorzaak is redelijk voor de hand liggend: opwarmende zeeën. Waar het water warmer wordt, verandert de concentratie fytoplankton. Andere factoren zoals windsnelheid of lichtinval toonden geen significante invloed, waardoor we met vrij veel zekerheid kunnen zeggen dat dit door de mens komt.

Twintig jaar satellietdata is langs de andere kant relatief kort voor klimaatonderzoek. We kunnen dus nog niet uitsluiten dat natuurlijke klimaatverschijnselen ook een rol spelen, geven de onderzoekers toe. Meer onderzoek moet uitwijzen wat er aan de hand is, en wat de impact op de voedselketen is.