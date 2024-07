Zuid-Holland moet miljoenen betalen aan bouwer Corbulotunnel

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland moet de bouwers van de nieuwe Corbulotunnel bij Leiden miljoenen euro's extra betalen. De rechtbank in Amsterdam heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door bouwcombinatie Comol5. Zuid-Holland heeft volgens de rechter verzwegen dat het tunnelontwerp van de bouwers niet paste binnen het provinciale bestemmingsplan.

De vier bouwbedrijven moesten daarom uiteindelijk extra kosten maken om te voldoen aan de eisen van de provincie voor de bijna 2,5 kilometer lange tunnel, die begin juli openging. Comol5 had ruim 40 miljoen euro geëist. Dat zijn volgens de bouwbedrijven de meerkosten die ze hebben moeten maken. De rechter bepaalde echter dat Zuid-Holland 5 miljoen euro moet betalen, plus ruim 1 miljoen aan onderzoeks- en juridische kosten.

De provincie legt zich daar niet zomaar bij neer, aldus gedeputeerde Frederik Zevenbergen (verkeer en vervoer, VVD). "De provincie herkent zich niet in de uitspraak", schrijft Zevenbergen in een brief aan de Provinciale Staten. "De komende tijd buigen we ons over de uitspraak en het vervolg." De advocaten van beide partijen willen voorlopig geen nadere toelichting geven.