Te veel kinderen gaan niet naar school vanwege overtuiging ouders

Steeds meer kinderen hoeven niet naar school te gaan om de overtuigingen van hun ouders. Die hebben een vrijstelling van de leerplicht gekregen, en het gerechtshof in Amsterdam maakt zich daar zorgen over. De rechters zeggen dat het niet duidelijk is of de kinderen thuis goed onderwijs krijgen. Ze roepen daarom op strenger te controleren op de leerplicht.

Het gerechtshof deed de oproep in een zaak tegen twee mensen die hun dochter, geboren in 2017, niet naar een basisschool lieten gaan. Ze hangen het soefisme aan, een mystieke en spirituele stroming binnen de islam. De ouders wilden niet dat het meisje naar een christelijke of een soennitisch-islamitische school zou gaan, omdat dit niet overeenkomt met hun overtuigingen. Een openbare school was voor de ouders te neutraal. Het meisje zou daar in contact kunnen komen met andere opvattingen en dan zou zij niet in het paradijs komen, was hun overtuiging. Daarom wilden ze een vrijstelling.

Het gerechtshof zegt te begrijpen dat de ouders bezwaren hebben tegen een basisschool die is gebaseerd op een andere religie. Maar dat zij ook moeite hebben met neutrale openbare scholen, accepteren de rechters niet, omdat hun eigen geloof daar niet wordt afgekeurd. Het staat de ouders vrij om zelf een school op te richten volgens hun overtuigingen, maar dat zo'n school nu nog niet bestaat, geeft niet automatisch recht op een vrijstelling. De ouders kregen daarom een voorwaardelijke boete van 300 euro opgelegd.