ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hof veroordeelt Raisa Blommestijn tot 30 uur taakstraf

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 13:55
anp280526139 1
DEN HAAG (ANP) - Raisa Blommestijn is in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van dertig uur waarvan tien uur voorwaardelijk voor beledigende uitlatingen op X in mei 2023. De presentatrice van Ongehoord Nederland (ON!) gebruikte de term "negroïde primaten" bij een video waarop geweld te zien was.
Ze schreef onder andere op X: "Wéér een blanke man op straat in elkaar getrapt door een groep negroïde primaten. Hoeveel weerloze blanken moeten nog slachtoffer worden?"
De straf valt een stuk lager uit dan in december 2024. Toen veroordeelde de rechtbank in Den Haag haar tot tachtig uur taakstraf, waarvan veertig voorwaardelijk. Het hof noemt Blommestijns uitlatingen kwetsend en onnodig grievend voor mensen van kleur. De opiniemaakster had haar kritiek op het migratiebeleid op een andere manier kunnen uiten, vindt het hof.
Daarnaast is de opiniemaakster volgens het hof terecht veroordeeld voor belediging, omdat ze advocaat en voormalig Tweede Kamerlid Sidney Smeets in een andere tweet 'kleuterneuker' had genoemd. De term kleuterneuker werd als waarheid gebracht in de ogen van het hof.
loading

POPULAIR NIEUWS

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

anp 468499438

Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

Loading