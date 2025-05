PARIJS (ANP/AFP) - De verdachten in het proces rond de spraakmakende roofoverval op Kim Kardashian in Parijs in 2016 hebben vrijdag celstraffen tot drie jaar gekregen. De hoogste straf ging naar de vermeende bedenker. Aomar Aït Khedache kreeg acht jaar gevangenisstraf, waarvan vijf jaar voorwaardelijk.