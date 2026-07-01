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Hoge rechter: drie asielgezinnen met kinderen mogen toch blijven

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 11:10
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DEN HAAG (ANP) - Drie gezinnen van asielzoekers met kinderen die al jaren in Nederland wonen en hun leven hebben opgebouwd, mogen hier toch blijven van de Raad van State. Een voorganger van asielminister Bart van den Brink (CDA) had het verzoek om een verblijfsvergunning van twee Nigeriaanse gezinnen en een Armeens gezin nog afgewezen in 2019.
De hoge bestuursrechter oordeelt dat zij toch een verblijfsvergunning moeten krijgen, omdat het in het belang van de kinderen is om hier te blijven na hier zo lang te hebben gewoond. Vijf van de kinderen zijn in Nederland geboren en twee wonen hier sinds 2014. Hun gezinnen doen een beroep op het kinderpardon uit 2019 en vinden dat ze in Nederland mogen blijven, omdat ze hier een privéleven hebben opgebouwd.
De minister legde dat juist uit in hun nadeel: ze hebben hun leven opgebouwd, terwijl ze wisten dat de kans op een verblijfsvergunning klein was. De Raad van State vindt dat de minister de belangen van de kinderen "zwaarder in hun voordeel" had moeten wegen.
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