ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iran en VS voeren indirect overleg in Qatar

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 11:13
anp010726087 1
DOHA (ANP/AFP/RTR) - Amerikaanse en Iraanse gezanten voeren woensdag indirect overleg in de Qatarese hoofdstad Doha, volgens diplomatieke bronnen. Er zijn daar naar verluidt geen toponderhandelaars bij betrokken.
De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner, die dinsdag aankwamen in Doha, zouden niet deelnemen aan de gesprekken. Ze hebben een onderhoud gehad met de premier van het emiraat, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.
Het gaat in de indirecte onderhandelingen om technische discussies over het uitvoeren van het voorlopige akkoord dat Iran en de VS half juni hebben bereikt. Onderdeel van het akkoord is het teruggeven van bevroren Iraanse tegoeden. Daar is nog steeds geen doorbraak over bereikt, aldus het Qatarese ministerie.
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

185562378_m

De 5 grootste afknappers tijdens seks (veel mensen zeggen ze ongemerkt)

ANP-483575519

Mona Keizer: we moeten rellende Marokkanen door de knieën schieten

shutterstock_2376779135

Terugkeuren op de schop: waarom kampeerders straks duizenden euro’s meer kwijt zijn

Sad-senior-1200x800

Nieuwe mega‐studie: niet alleen zijn, maar eenzaamheid sloopt het brein”

0626-Johan-Wilfred

Johan Derksen dreigt met direct vertrek uit VI bij seksverbod: ‘Bah’

Loading