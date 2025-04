Honderdduizenden Gazanen gevlucht uit Rafah

RAFAH (ANP/RTR) - Honderdduizenden Gazanen zijn op de vlucht geslagen voor de Israëlische militairen in de zuidelijke stad Rafah, meldde persbureau Reuters donderdag. De krijgsmacht (IDF) maakt daar een "veiligheidszone".

De IDF maakte woensdag bekend militaire operaties in de Gazastrook uit te breiden om delen van Gaza in te nemen. Israëlische troepen rukken nu verder op in Rafah. De stad diende tijdens een groot deel van de oorlog als laatste toevluchtsoord voor gevluchte Gazanen. Vertrokken inwoners zeggen dat een groot deel van de lokale bevolking is gevlucht na een oproep van de IDF.

Israël wil Hamas onder druk zetten in de hoop dat de groepering gijzelaars vrijlaat. Israël en Hamas zijn in een impasse beland over het verdere verloop van het bestand in Gaza. De eerste fase van de deal ging halverwege januari in en liep na zes weken af zonder afspraken. Israël heeft daarna zijn massale luchtaanvallen en grondoperaties hervat en blokkeert de levering van alle goederen aan Gaza.