KNVB-voorzitter Paauw verkozen in uitvoerend comité UEFA

BELGRADO (ANP) - Frank Paauw is donderdag tijdens het 49e UEFA-congres in Belgrado verkozen tot lid van het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond UEFA. Met deze benoeming treedt de bondsvoorzitter van de KNVB in de voetsporen van Just Spee, Michael van Praag, Jeu Sprengers, Lo Brunt, Jos Coler en Jo van Marle.

Het UEFA Executive Committee, bestaande uit twintig mensen, is verantwoordelijk voor de strategische leiding van de UEFA en is richtinggevend voor het beleid. Het speelt een rol bij het nemen van beslissingen over regelgeving, competitieopzet, financiering, amateurvoetbal en de brede ontwikkeling van het Europese voetbal.

"Deze benoeming is een erkenning van de kracht van het Nederlandse voetbal in de breedste zin van het woord", stelt Paauw, sinds mei 2024 KNVB-voorzitter, in een persbericht van de bond. "We zien het als onze verantwoordelijkheid om het voetbal toekomstbestendig te maken en aantrekkelijk te houden voor nieuwe generaties."