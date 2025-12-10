Honderdduizenden langs grens Cambodja en Thailand geëvacueerd

PHNOM PENH (ANP/AFP) - Meer dan honderdduizend Cambodjanen zijn geëvacueerd uit het grensgebied tussen Cambodja en Thailand. Ruim twintigduizend families zijn ondergebracht in schuilplekken of bij familieleden thuis, meldt het ministerie van Defensie. Aan de Thaise kant zijn 400.000 mensen geëvacueerd, aldus het Thaise ministerie van Defensie.

De afgelopen dagen zijn de aanvallen tussen de twee buurlanden hervat. Eerder deze zomer kwamen meer dan veertig mensen om het leven door gevechten, waarna een staakt-het-vuren werd bereikt.

De Verenigde Staten hebben Cambodja en Thailand opgeroepen de gevechten te staken en terug te keren naar de afspraken van het staakt-het-vuren. Dinsdagavond zei de Amerikaanse president Donald Trump dat hij woensdag de leiders van Cambodja en Thailand zal bellen. "Wie anders kan zeggen: 'Ik ga een telefoontje plegen en een oorlog tussen twee zeer machtige landen stoppen'. We sluiten vrede door middel van kracht", zei Trump.