Bosz zag PSV niet onder druk uitkomen en noemt nederlaag terecht

EINDHOVEN (ANP) - PSV-trainer Peter Bosz vond dat Atlético Madrid dinsdag in de Champions League een verdiende zege (2-3) boekte in Eindhoven. "Het begin was voor ons, daarna namen zij het heft in handen", zei Bosz.

Guus Til opende na tien minuten de score en Couhaib Driouech liet daarna twee kansen liggen. "Na het eerste halfuur kregen we het moeilijk", vervolgde Bosz. "Atlético speelde met agressieve druk en veel intensiteit. Normaal voetballen we daar wel onderuit. Nu lukte dat niet. We hadden geen grip op spits Alexander Sørloth, die vaak werd bereikt met een lange bal. Atlético had het grootste deel van de wedstrijd in handen. Ik heb net tegen mijn spelers gezegd dat dit leerzaam is voor ons. We hebben tegen de echte top gespeeld."

Het eerste doelpunt van Atlético viel na balverlies van Yarek Gasiorowski, die werd aangespeeld door doelman Matej Kovar. Bosz nam beide spelers weinig kwalijk. "Ik wil het ook niet eens een fout noemen. Wij willen voetballen van achteruit. Dan gaat het een keer verkeerd. Dit is onze manier van voetballen. Als we niet op deze manier spelen, hadden we nu niet op 8 punten gestaan."

Bosz vond dat sommige PSV'ers niet zichzelf waren. Dat kwam volgens hem ook door de manier van voetballen van Atlético. "Ik zag bij een aantal spelers van mij wat onzekerheid. Dat doet wat met je zelfvertrouwen. Dan ga je lopen met de bal. Zo'n tegendoelpunt werkt dan niet mee."

PSV bleef door de nederlaag op 8 punten staan en heeft nog 3 punten nodig om zeker te zijn van de volgende ronde van de Champions League. "We hebben de eerste kans niet gepakt. Dat is teleurstellend. We hebben nu nog twee kansen om 3 punten te behalen", doelde Bosz op de komende ontmoetingen in januari met Newcastle United en Bayern München.