Honderdduizenden mensen op de vlucht na nieuw geweld Oost-Congo

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 20:56
anp091225183 1
UVIRA (ANP/RTR) - Door het oplaaiende geweld in Oost-Congo hebben de afgelopen dagen ongeveer 200.000 mensen hun huizen ontvlucht, terwijl de door Rwanda gesteunde M23-rebellen een opmars maakten richting de strategisch gelegen stad Uvira, op de grens met Burundi. Volgens de VN zijn 74 mensen gedood, vooral burgers. 83 mensen zouden gewond zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.
Volgens lokale functionarissen en inwoners vochten de M23-rebellen tijdens hun opmars met troepen van het Congolese leger en lokale groeperingen in dorpen ten noorden van de stad.
Vorige week ondertekenden de strijdende partijen in Washington juist opnieuw een vredesakkoord, nadat ze dat in juni ook al hadden gedaan. De Congolese president Félix Tshisekedi beschuldigde Rwanda er maandag al van zich niet aan dat akkoord te houden. Rwanda ontkent de M23-rebellen te steunen, maar volgens de VS en de VN is er duidelijk bewijs dat ze dit wel doen.
Door het conflict zijn al zeker 1,2 miljoen mensen ontheemd geraakt.
