ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honderden arrestaties gemeld in Turkije bij 1 mei-manifestaties

door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 14:24
ISTANBUL (ANP/AFP) - Rond acties op de internationale Dag van de Arbeid is in Istanbul onrust ontstaan. De Turkse politie vuurde traangas af en er worden honderden arrestaties gemeld.
Advocatenorganisatie CHD spreekt over 370 aanhoudingen. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd.
Ook elders in Europa zijn er acties op de Dag van de Arbeid en die verlopen soms onrustig. In Istanbul heeft de oproerpolitie posities ingenomen en zijn barricades opgeworpen.
Pepperspray
De politie trad in de miljoenenstad op tegen groepen die naar het grote Taksimplein wilden trekken. Daar vonden in het verleden vaker protesten plaats en het plein was uit voorzorg al afgesloten, tot woede van de vakbeweging.
Op televisiebeelden is te zien dat het hoofd van de linkse arbeiderspartij, Erkan Bas, is getroffen door pepperspray. "De machthebbers spreken al 365 dagen per jaar", zei hij. "Dus laat arbeiders op zijn minst één dag per jaar vertellen over de moeilijkheden waarmee zij te maken hebben. "
POPULAIR NIEUWS

Dit land is 's werelds grootste exporteur van plasticafval

Man wilde aanslag plegen met bijlen op Amalia en Alexia

Ze vertelt steeds dezelfde verhalen: normale vergeetachtigheid of toch alzheimer?

Heeft Hugo Boss de nazi-look echt bedacht – of alleen goed verdiend?

De prijs van klimaatverandering: één extreme zomer kost Europa tientallen miljarden

AI slaat verkeerde weg in, zegt toponderzoeker (en dit is zijn oplossing)

