Honderden arrestaties gemeld in Turkije bij 1 mei-manifestaties

ISTANBUL (ANP/AFP) - Rond acties op de internationale Dag van de Arbeid is in Istanbul onrust ontstaan. De Turkse politie vuurde traangas af en er worden honderden arrestaties gemeld.

Advocatenorganisatie CHD spreekt over 370 aanhoudingen. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd.

Ook elders in Europa zijn er acties op de Dag van de Arbeid en die verlopen soms onrustig. In Istanbul heeft de oproerpolitie posities ingenomen en zijn barricades opgeworpen.

Pepperspray

De politie trad in de miljoenenstad op tegen groepen die naar het grote Taksimplein wilden trekken. Daar vonden in het verleden vaker protesten plaats en het plein was uit voorzorg al afgesloten, tot woede van de vakbeweging.

Op televisiebeelden is te zien dat het hoofd van de linkse arbeiderspartij, Erkan Bas, is getroffen door pepperspray. "De machthebbers spreken al 365 dagen per jaar", zei hij. "Dus laat arbeiders op zijn minst één dag per jaar vertellen over de moeilijkheden waarmee zij te maken hebben. "