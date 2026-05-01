Natuurbrand bij Weert laait op door wind en warmte

door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 14:25
WEERT (ANP) - De natuurbrand tussen Weert en Budel laait hier en daar weer op. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio komt dat door de wind en omdat de temperatuur stijgt. De vlammen bevinden zich binnen het gebied waar eerder brand was. "We bewaken de randen en verwachten niet dat het vuur zich uitbreidt", zegt hij.
De brandweer krijgt ter plaatse hulp van collega's uit België en Frankrijk. Zij gaan het gebied in om de brand verder te bestrijden. Naar schatting is 80 hectare getroffen.
De brand brak donderdagmiddag uit bij een militair oefenterrein bij de Geuzendijk. Gelijktijdig met de brand vond een militaire oefening plaats. Het is nog niet duidelijk of die het vuur heeft veroorzaakt.
In de avond meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. De vlammen in het gebied waren zo goed als gedoofd. Wel was er nog rookontwikkeling.
