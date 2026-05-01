Heeft Hugo Boss de nazi-look echt bedacht – of alleen goed verdiend?

Heeft Hugo Boss nu echt de nazi -look uitgevonden, of is dat een hardnekkige mythe die het te goed doet in documentaires en Twitter-draadjes? Het beeld van de glamoureuze ontwerper achter het zwarte SS-uniform is in elk geval hardnekkiger dan de historische feiten. H

De werkelijkheid is rommeliger én minder filmisch. Hugo Boss was een enthousiaste nazi en profiteerde van het regime, maar het beruchte zwarte uniform werd vooral bedacht en verfijnd door andere ontwerpers en instellingen binnen het Derde Rijk. Het bedrijf produceerde wel uniformen voor verschillende takken van de nazi-machinerie en maakte daar stevig winst op.

Na de oorlog probeerde de firma met schikkingen en afstandelijke persverklaringen de geschiedenis op afstand te houden, terwijl het mode -imago strak werd opgepoetst. Pas decennia later volgden excuses en een historische studie in opdracht van het bedrijf zelf.

De vraag is dus niet alleen wie het uniform tekende, maar waarom we het verhaal zó graag personaliseren. De mythe van de ‘nazi-couturier’ is simpel en mediageniek. De werkelijkheid gaat over iets ongemakkelijks: hoe gewone bedrijven zich soepel in een dictatuur nestelen – en er daarna vrij probleemloos weer uitglijden.