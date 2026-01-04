Honderden betogen tegen inval Venezuela bij VS-ambassade Brussel

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Ruim vierhonderd actievoerders hebben bij de Amerikaanse ambassade in Brussel gedemonstreerd tegen de Amerikaanse inval in Venezuela van zaterdag en de "illegale ontvoering" van staatshoofd Nicolás Maduro. Het protest was een initiatief van onder meer de organisaties Intal Globalize Solidarity en Vrede vzw.

Volgens Ludo De Brabander van Vrede vzw is de Amerikaanse actie een "duidelijke inbreuk op het internationale recht", zei hij tegen persbureau Belga. "Als het ene land het andere zomaar kan aanvallen, dan geldt de wet van de jungle. Trump zegt eigenlijk: 'dit is mijn halfrond van de wereld, alle grondstoffen die hier in de bodem zitten zijn van mij'."

Ook de "lauwe" reactie van Europa stuit De Brabander tegen de borst. "Schandalig. Dit ondermijnt het internationale recht eens te meer. Men weigert dit te veroordelen." Hij prees Spanje, dat de actie wel veroordeelde, als "het enige Europese land dat op dit moment een beetje weerwerk biedt".