Ook Corendon zet extra vlucht in voor gestrande reizigers Curaçao

SCHIPHOL (ANP) - Ook Corendon zet een extra vlucht in om passagiers naar Amsterdam te vliegen die zaterdag op Curaçao zijn gestrand. Deze vertrekt maandag. De maatschappij verwacht dat alle passagiers die langer op het eiland hebben moeten blijven, mee aan boord kunnen.

TUI en KLM kondigden zondagmiddag ook al aan extra vluchten uit te voeren om gestrande reizigers van de Antillen op te halen. Zaterdag konden meerdere vluchten naar de Caribische eilanden niet doorgaan door de ontwikkelingen in Venezuela. Inmiddels zijn de reguliere vluchten hervat. De extra vluchten zijn bedoeld voor de duizenden reizigers die zaterdag niet konden worden meegenomen.

Corendon zag zich zaterdag genoodzaakt één vlucht naar de regio te schrappen, met meer dan vierhonderd stoelen. Zondag gaat de geplande Corendon-vlucht naar Curaçao via Bonaire wel weer door. De maatschappij verklaarde eerder op zondag al er "alles" aan te doen "om passagiers die gestrand zijn, zo snel mogelijk op de plek van bestemming te krijgen".