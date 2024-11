Honderden Britse agenten ontslagen om wangedrag

LONDEN (ANP/AFP) - In Groot-Brittannië zijn in een jaar tijd bijna zeshonderd agenten ontslagen om wangedrag, meldt het kennisinstituut van de Britse politie College of Policing maandag. Het gaat om het totale aantal ontslagen in Engeland en Wales in de twaalf maanden tot maart 2024.

De meeste ontslagen vielen omdat agenten niet integer handelden (125), andere redenen voor ontslag waren bijvoorbeeld seksueel wangedrag (74) of omdat medewerkers zich schuldig maakten aan discriminatie (71). Het College of Policing noemt de cijfers "enorm teleurstellend". In de periode tussen maart 2022 en maart 2023 lag het totale aantal ontslagen met 394 fors lager.

De politie in Londen raakte de afgelopen jaren meermaals in opspraak door politiemensen die zich schuldig maakten aan ernstige misdrijven. Het ging onder meer om verkrachting en moord.