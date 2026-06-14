Honderden deelnemers bij stille tocht na fataal ongeluk Zeeland

AXEL (ANP) - Vele honderden mensen lopen zondagavond mee in een stille tocht voor de slachtoffers van het fatale ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde. De tocht begon om 19.00 uur in Axel, in de gemeente Terneuzen, met een moment van stilte. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool uit de plaats. Onder de deelnemers aan de stoet zijn burgemeester Franc Weerwind en commissaris van de Koning Hugo de Jonge.

De meeste deelnemers hebben gehoor gegeven aan de oproep van de organisatie om witte kleding te dragen, ziet een ANP-verslaggever. Sommigen, vooral kinderen, hebben een witte ballon bij zich. Ook lopen veel mensen mee met een knuffel, een roos of andere bloemen. Volgens de verslaggever is de sfeer ingetogen.

Donderdag botste een auto op fietsers die op schoolkamp waren. De groep bestond uit veertien kinderen en twee begeleiders. De directeur en drie kinderen van 12 jaar kwamen om.