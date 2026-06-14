Honderden supporters op fanfeest bij Dallas Stadium

ARLINGTON (ANP) - Honderden supporters van het Nederlands elftal hebben zich verzameld bij de Road to Six Flags Street bij het Choctaw Stadium in Arlington. Daar brengen Yuki, FeestDJRuud en Yves Berendse de fans in de stemming voor het eerste duel van Oranje op het WK voetbal met Japan, dat om 22.00 uur Nederlandse tijd in het Dallas Stadium begint.

Het is opgehouden met regenen en het is warm en benauwd in de regio Dallas, waar het zeven uur vroeger is dan in Nederland. De temperatuur loopt op richting de 30 graden en de gevoelstemperatuur ligt hoger. Enkele uren voor het begin van de wedstrijd gaan de Nederlandse supporters richting het overdekte stadion, dat tijdens het WK plaatsbiedt aan ruim 70.000 fans.

De Oranjebus, die onlangs na een lange oceaanreis aankwam in Texas, gaat daarbij voorop. De KNVB verwacht dat er duizenden Oranjesupporters meelopen in de fanwalk. Bij het EK in Duitsland waren twee jaar geleden bij de meeste wedstrijden zo'n 40.000 Nederlandse supporters bij het Oranjefeest in de speelsteden aanwezig. Voor de halve finale tegen Engeland in Dortmund liep dat aantal op tot 110.000.

Patrick uit Roosteren en Geert uit Asten zingen ook mee met muziek van Nederlandse artiesten. Ze waren zaterdagavond ook al op het fanfeest. "Het was weer ouderwets gezellig", vertelt Geert. "Er waren ook veel Amerikanen in Nederlandse shirts. Sommigen hadden familie in Nederland. Het is logisch dat er niet heel veel fans uit Nederland hiernaartoe komen. Ik heb een kaartje via de KNVB gekocht en 430 dollar betaald."