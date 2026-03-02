ECONOMIE
Honderden hulpvragen van gestrande Nederlanders in Midden-Oosten

Samenleving
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 12:36
DEN HAAG (ANP) - Bij Nederlandse alarmcentrales zijn sinds afgelopen weekend honderden meldingen binnengekomen naar aanleiding van de onrust in het Midden-Oosten. Het gaat onder meer om meldingen van Nederlanders die zijn gestrand in het gebied.
SOS International kreeg sinds zaterdag tweehonderd tot driehonderd hulpvragen, zegt directeur Violette Hasselmeijer. Veel vragen kwamen binnen op de alarmcentrale voor medische hulp van SOS International, hoewel van medische nood geen sprake was. "Mensen voelen zich in nood, dan bellen ze de alarmcentrale", legt Hasselmeijer uit.
Ze zegt dat de alarmcentrale gestrande reizigers vooral heeft geadviseerd contact op te nemen met bijvoorbeeld hun reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. In veel gevallen kan de alarmcentrale zelf niet veel voor hen betekenen, omdat geweldsincidenten en oorlogen door de reisverzekering niet worden gedekt.
Bij Eurocross kwamen afgelopen weekend zo'n 150 hulpverzoeken binnen van gestrande Nederlanders. Maandag stond de teller rond het middaguur op 36.
