Honderden lopen mars tegen femicide in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Honderden mensen lopen zondagmiddag in een mars tegen femicide door Rotterdam, ziet een verslaggever van het ANP. De tocht is rond 13.25 uur gestart op het Schouwburgplein. Deelnemers hebben borden bij zich met daarop teksten als 'Niet alle mannen, maar altijd een man' en 'I got 99 problems and the patriarchy is all of them'.

De mars tegen femicide is georganiseerd door de Dolle Mina's nadat recent twee vrouwen kort na elkaar werden omgebracht. Ongeveer elke acht dagen wordt een vrouw in Nederland gedood, vaak door een partner, een ex of door iemand die ze heeft afgewezen. Voorop in de stoet lopen nabestaanden van vrouwen die het slachtoffer waren van femicide.

"De impact van wat een vrouw ondergaat voor er sprake is van femicide wordt onvoldoende onderkend", aldus de Dolle Mina's. De vrouwenactivisten willen onder meer dat femicide expliciet wordt benoemd in het Wetboek van Strafrecht en dat er een landelijke hulplijn komt.