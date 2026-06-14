ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zwitsers verwerpen bevolkingslimiet in referendum

Samenleving
door anp
zondag, 14 juni 2026 om 18:33
anp140626099 1
BERN (ANP) - Er komt geen bevolkingslimiet in Zwitserland. De Zwitserse bevolking heeft een voorstel daartoe verworpen in een referendum. 55 procent stemde tegen het plan.
Volgens het voorstel had het bevolkingsaantal in ieder geval tot 2050 onder de 10 miljoen moeten blijven. Als de Zwitsers hadden ingestemd, zou het Alpenland het eerste land ter wereld zijn geweest met zo'n limiet.
Het plan kwam van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP), uit zorg over immigratie en de toenemende druk op publieke diensten, infrastructuur en de woningmarkt. Volgens het voorstel zou de regering vooral op het gebied van asiel en gezinshereniging actie moeten ondernemen op het moment dat er meer dan 9,5 miljoen inwoners zouden zijn. Het land heeft nu een bevolking van 9,1 miljoen.
Tegenstanders vreesden juist voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten. Ook zou de relatie met de EU onder druk komen te staan, omdat het vrije verkeer van personen aan banden zou worden gelegd.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Met pensioen in Europa: in welk land leef je het beste van je oude dag?

ANP-448852472

Caravan of camper voor de deur: hoe lang mag dat eigenlijk?

ANP-560899848

VVD-kiezers hebben genoeg van Yeşilgöz

72448398_m

Je kunt ook espresso maken zonder heet water. En mensen proeven het verschil niet

87699743_m

Hoe weet je of vintage écht vintage is?

anp140626080 1

Japan wil winning zeldzame aardmetalen in Groenland onderzoeken

Loading