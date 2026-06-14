Zwitsers verwerpen bevolkingslimiet in referendum

BERN (ANP) - Er komt geen bevolkingslimiet in Zwitserland. De Zwitserse bevolking heeft een voorstel daartoe verworpen in een referendum. 55 procent stemde tegen het plan.

Volgens het voorstel had het bevolkingsaantal in ieder geval tot 2050 onder de 10 miljoen moeten blijven. Als de Zwitsers hadden ingestemd, zou het Alpenland het eerste land ter wereld zijn geweest met zo'n limiet.

Het plan kwam van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP), uit zorg over immigratie en de toenemende druk op publieke diensten, infrastructuur en de woningmarkt. Volgens het voorstel zou de regering vooral op het gebied van asiel en gezinshereniging actie moeten ondernemen op het moment dat er meer dan 9,5 miljoen inwoners zouden zijn. Het land heeft nu een bevolking van 9,1 miljoen.

Tegenstanders vreesden juist voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten. Ook zou de relatie met de EU onder druk komen te staan, omdat het vrije verkeer van personen aan banden zou worden gelegd.