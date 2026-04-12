Hongaarse oppositie neemt grote voorsprong in verkiezingen

BOEDAPEST (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Tisza-partij van de Hongaarse oppositieleider Péter Magyar heeft een vroege en overtuigende voorsprong genomen in de verkiezingen van zondag, die een einde zouden kunnen maken aan het zestienjarige bewind van premier Viktor Orbán.

Volgens het Kiesbureau in Boedapest lag Magyars Tisza-partij zondag op koers om 132 van de 199 parlementszetels te winnen, tegenover 59 zetels voor Orbáns Fidesz-partij. Op dat moment was 29,2 procent van de stemmen geteld.

Bij een dergelijke uitslag zou Orbán, een pro-Kremlin-nationalist die regelmatig dwarsligt in de Europese Unie, de macht kunnen verliezen. Orbán wordt gesteund door de Amerikaanse president Donald Trump.

Het is nog te vroeg om te zeggen of Tisza een tweederdemeerderheid in het parlement behaalt. Een dergelijke meerderheid zou Magyar in staat stellen het premierschap over te nemen. Dit hangt mede af van de vraag of de uiterst rechtse partij Mi Hazánk de kiesdrempel van 5 procent haalt om in het parlement te komen.