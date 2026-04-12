BNNVARA komt met extra uitzendingen ter ere van Sonja Barend

door anp
zondag, 12 april 2026 om 20:47
HILVERSUM (ANP) - BNNVARA komt zondag met twee extra uitzendingen ter ere van Sonja Barend, heeft de omroep laten weten. Eerder op de dag werd bekendgemaakt dat de televisiepersoonlijkheid op 86-jarige leeftijd is overleden.
Zondagavond is er om 21.00 uur een extra uitzending Pauw & De Wit over het leven en de nalatenschap van Barend. De presentatie ligt in handen van Tim de Wit en Roos Moggré. Te gast zijn onder anderen documentairemaker Coen Verbraak, presentator Cornald Maas en columnist Angela de Jong. Ook presentator Hanneke Groenteman, die bevriend was met Barend, presentator Fidan Ekiz en Herman Meijer, voormalig eindredacteur van Barend & Witteman, schuiven aan.
Later op de avond, om 23.30 uur, wordt de documentaire Sonja Barend - Vragen zonder antwoord van Coen Verbraak uitgezonden. De documentaire uit 2012 verschijnt later ook op NPO Start.
Barend overleed zaterdag thuis in het bijzijn van haar familie. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.
POPULAIR NIEUWS

Mag je vliegticket duurder worden na boeken?

Zelfs Rusland neemt Trump niet meer serieus. "Teheran heeft Trump bij zijn ballen"

De vredesbesprekingen van Vance met de mullahs zijn mislukt

Is Peter Magyar echt beter dan zijn ex-partijgenoot Orban?

Preventief laten trekken van je verstandskiezen verstandig?

Astronauten na maanmissie: 'Aarde is reddingsboot in heelal'

