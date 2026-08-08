ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hongaarse partij draagt oud-topjurist Baka voor als president

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 augustus 2026 om 13:50
anp080826075 1
BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse regeringspartij Tisza heeft András Baka voorgedragen als de nieuwe president. Baka was in het verleden parlementariër, maar is vooral een bekende jurist. Hij gaf onder meer leiding aan het Hongaarse hooggerechtshof. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming.
Hongarije is op zoek naar een nieuwe president sinds Tamás Sulyok werd weggestuurd. Hij was in 2024 aangesteld onder toenmalig premier Viktor Orbán. Toen Péter Magyar met zijn partij Tisza overtuigend de verkiezingen won, begon hij aan grote herschikkingen bij de overheid. Tal van functionarissen uit het Orbán-tijdperk moesten weg, onder wie ook president Sulyok.
Baka was lange tijd lid van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Van 2009 tot 2011 was hij de president van het Hongaarse Hooggerechtshof, tot hij door Orbán met een wetswijziging werd weggestuurd.
Het presidentschap is in Hongarije vooral een ceremoniële functie.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2734093139

Recordaantal vakantiehuisjes te koop: waarom eigenaren nu uitstappen

B&B_2026_FRED_SOLO_HORIZONTAL_CLEAN

Hilarische persiflages B&B Vol liefde: "Even lekker mijn inner Fred aan het channelen"

ANP-565043217

Infantino's duurste geheim: UEFA betaalde zijn ex-medewerkster af — inclusief MBA

60421148_m

Je plek in het gezin zegt iets over je risico op ADHD en autisme

bc8e13de-b530-11ea-becf-0255c322e81b

Tropische plaknachten op komst: dit werkt écht om goed te slapen bij 20+ graden — en deze populaire truc maakt het juist erger

duizenden canadezen in quebec geevacueerd vanwege bosbranden1685755743

Europese blunder: De onbegrijpelijke productiestop van blusvliegtuigen

Loading