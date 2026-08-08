Hongaarse partij draagt oud-topjurist Baka voor als president

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse regeringspartij Tisza heeft András Baka voorgedragen als de nieuwe president. Baka was in het verleden parlementariër, maar is vooral een bekende jurist. Hij gaf onder meer leiding aan het Hongaarse hooggerechtshof. Naar verwachting stemt het parlement dinsdag in met zijn benoeming.

Hongarije is op zoek naar een nieuwe president sinds Tamás Sulyok werd weggestuurd. Hij was in 2024 aangesteld onder toenmalig premier Viktor Orbán. Toen Péter Magyar met zijn partij Tisza overtuigend de verkiezingen won, begon hij aan grote herschikkingen bij de overheid. Tal van functionarissen uit het Orbán-tijdperk moesten weg, onder wie ook president Sulyok.

Baka was lange tijd lid van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Van 2009 tot 2011 was hij de president van het Hongaarse Hooggerechtshof, tot hij door Orbán met een wetswijziging werd weggestuurd.

Het presidentschap is in Hongarije vooral een ceremoniële functie.