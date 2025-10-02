Hongaarse premier Orbán flink onder vuur op EU-top

KOPENHAGEN (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft het op de bijeenkomst met Europese leiders de afgelopen dagen flink aan de stok gehad met een aantal van hen. Hij werd aangesproken op onder meer zijn weigering in te stemmen met nieuwe sancties tegen Rusland, zijn afkeuring van het gebruik van bevroren Russische tegoeden voor Oekraïne en zijn blokkade tegen de start van EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne. Orbán sloeg van zich af, ook op X.

Binnen de EU is al lang irritatie over de houding van Orbán. Steeds vaker wordt die niet meer binnenskamers gehouden, maar openlijk geuit. Zo vroeg de Poolse premier Donald Tusk donderdag op X aan Orbán aan welke kant hij eigenlijk staat: aan die van Rusland of aan die van Oekraïne, zoals de rest van Europa.

Orbán heeft de bijeenkomst van woensdag en donderdag ervaren als een "vechtpartij", schrijft zijn woordvoerder op X. Orbán sprak van "gecoördineerde aanvallen" door onder meer Kroatië, Duitsland en de Europese Commissie.