3 grote weermodellen voorspellen weinig kou en kwakkelwinter

Het vooruitzicht op een echte, ouderwetse winter met dikke pakken sneeuw lijkt deze winter volgens de belangrijkste internationale weermodellen wederom ver weg. Zowel het Europese ECMWF, het Amerikaanse NOAA-model als het Britse Met Office mikken op een milde tot kwakkelende winter, gekenmerkt door wisselvalligheid en gebrek aan langdurige kou

De ECMWF-seizoensverwachting geeft een licht verhoogde kans op regen en sneeuw in de Alpen, maar elders in Europa blijven de temperaturen iets boven normaal en is er amper kans op serieuze winterse periodes. Ook het NOAA-model rekent op boven- of rond gemiddelde temperaturen, met weinig extremen in neerslag. Het Met Office tenslotte houdt rekening met een ‘negatieve NAO’, wat incidenteel kou kan opleveren, maar over het algemeen blijft de kans op aanhoudende winterkou gering.

De verwachtingen van de drie grote weermodellen laten zich samenvatten als:

ECMWF: Iets warmer en meer neerslag in de Alpen, elders kwakkelweer

NOAA: Neutraal tot licht warm, matige kans op winterse uitschieters

Met Office: Mogelijk incidentele kou, maar hoofdzakelijk mild en variabel

Voor wie hoopt op strakblauwe luchten, krakende vrieskou en langlaufgebieden in Nederland, is het devies: houd het bij dromen!

