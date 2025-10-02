Uitzender vraagt overheid om meer woonlocaties arbeidsmigranten

DEN HAAG (ANP) - Uitzendbureau OTTO Work Force wil dat de overheid samen met marktpartijen ruimte maakt voor extra locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. Met die oproep reageert de onderneming op een door de uitzender verloren rechtszaak van arbeidsmigrant Kevin, waarover EenVandaag berichtte.

Kevin heeft via OTTO zowel werk als huisvesting gekregen. Toen hij van baan veranderde, kreeg hij te horen dat hij het huis uit moest. Dat wilde hij niet en hij won volgens EenVandaag zonder bijstand van een advocaat een zaak hierover, omdat de koppeling van werk- en huurcontracten in strijd is met de wet. Deskundigen hebben tegen het programma gezegd dat de uitspraak gevolgen kan hebben voor tienduizenden migranten.

OTTO vindt dat het volgens de regels handelt, maar begrijpt de wens om wonen en werken verder te scheiden. Het echte probleem zou echter het woningtekort zijn. "Zonder extra woonlocaties blijven internationale medewerkers kwetsbaar. Eén weiland per gemeente zou al een wereld van verschil maken."