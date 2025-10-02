ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Uitzender vraagt overheid om meer woonlocaties arbeidsmigranten

Economie
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 18:46
anp021025187 1
DEN HAAG (ANP) - Uitzendbureau OTTO Work Force wil dat de overheid samen met marktpartijen ruimte maakt voor extra locaties voor huisvesting van arbeidsmigranten. Met die oproep reageert de onderneming op een door de uitzender verloren rechtszaak van arbeidsmigrant Kevin, waarover EenVandaag berichtte.
Kevin heeft via OTTO zowel werk als huisvesting gekregen. Toen hij van baan veranderde, kreeg hij te horen dat hij het huis uit moest. Dat wilde hij niet en hij won volgens EenVandaag zonder bijstand van een advocaat een zaak hierover, omdat de koppeling van werk- en huurcontracten in strijd is met de wet. Deskundigen hebben tegen het programma gezegd dat de uitspraak gevolgen kan hebben voor tienduizenden migranten.
OTTO vindt dat het volgens de regels handelt, maar begrijpt de wens om wonen en werken verder te scheiden. Het echte probleem zou echter het woningtekort zijn. "Zonder extra woonlocaties blijven internationale medewerkers kwetsbaar. Eén weiland per gemeente zou al een wereld van verschil maken."
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-10-01 om 16.46.55

Het wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk is

generated-image (32)

Deze lichaamsgeur van vrouwen vinden mannen opwindend

hersenhelften

Doe je hersenen een plezier en vermijd deze 7 gewoontes

f13a99c3-9391-4d4a-9145-732e78c437f2

Hoe ga je om met een narcist? En kan hij nog een aardig mens worden?

anp021025007 1

Hard tegen hard: Trump straft Democratische staten door 26 miljard aan fondsen te bevriezen

ANP-364223423

Ook 'gezonde' wierook zit vol kankerverwekkende stoffen: 'ronduit schokkend'

Loading