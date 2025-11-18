De beerput gaat steeds verder open: oud-minister van Financiën Summers 'schaamt zich diep' om contact met Epstein, trekt zich terug

De Amerikaanse president Donald Trump zit de laatste weken in de hoek waar de klappen vallen. En samen met hem een heel bataljon politieke zwaargewichten en andere machtige mensen. De Washington Post schrijft dat de vooraanstaande Democraat Larry Summers zich terugtrekt uit het openbare leven vanwege zijn contact met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein

Oud-minister van Financiën Summers is een van de Democraten waarvan de Amerikaanse president Donald Trump wilde dat hij zou worden onderzocht op banden met Epstein. Voormalig president Bill Clinton staat ook op Trumps wensenlijstje.

In een verklaring schrijft Summers dat hij zich "diep schaamt" voor zijn handelen en dat hij "de pijn die het heeft veroorzaakt" erkent. Ook schaamt hij zich diep voor zijn jarenlange communicatie met Epstein.

Woensdag gaf een commissie van het Huis van Afgevaardigden een nieuwe reeks documenten vrij die Epsteins uitgebreide contacten met wereldleiders, politici en andere vooraanstaande mensen blootlegt. Een van de mensen die contact met hem had gehad, bleek Summers te zijn.