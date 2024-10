Hongaarse premier Orbán wenst Trump succes bij verkiezingen

BOEDAPEST (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft naar eigen zeggen de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump gebeld om hem succes te wensen bij de aankomende presidentsverkiezingen. "Nog maar vijf dagen te gaan. Duimen", schrijft de premier op X.

Orbán neemt het regelmatig op voor Donald Trump. Hij zegt dat de Republikein de wereld vrede zal brengen, zowel in het Midden-Oosten als in Oekraïne.

De regering-Orbán onderhoudt banden met de Russische regering van Vladimir Poetin en sprak in juli nog af in Moskou op wat hij zelf een "vredesmissie" noemde. Dat deed hij kort nadat Hongarije voorzitter was geworden van de Europese Unie, tot irritatie van andere Europese lidstaten die zijn pogingen niet steunden. Orbán ging in juli ook langs bij Trump in zijn huis Mar-a-Lago in Florida.