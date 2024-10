Schiphol: maatschappijen betalen 15 euro extra per passagier

SCHIPHOL (ANP) - De tarieven die Schiphol aan luchtvaartmaatschappijen rekent om gebruik te maken van de luchthaven stijgen in drie jaar in totaal met 37 procent, maakte de luchthaven bekend. Daardoor betalen luchtvaartmaatschappijen Schiphol in 2027 vergeleken met 2024 gemiddeld ongeveer 15 euro meer voor een lokaal vertrekkende passagier.

"De stijging is het gevolg van uitzonderlijk hoge inflatie en sterk gestegen rente in de afgelopen drie jaar", aldus Schiphol. De tarieven bevatten ook een compensatie voor de gemiste opbrengsten uit de coronaperiode. De tarieven stijgen in 2025 met 41 procent, in 2026 met 5 procent en dalen in 2027 met 7,5 procent, meldde de luchthaven. Daarbij werd wel een kanttekening gemaakt: "de definitieve tarieven voor 2026 en 2027 worden komende twee jaar formeel vastgesteld. Deze kunnen nog beïnvloed worden door toekomstige verrekeningen en toekomstige externe factoren".