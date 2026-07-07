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Deen Pedersen wint vierde etappe in Tour de France

Sport
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 18:42
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FOIX (ANP) - Mads Pedersen heeft de vierde etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Deen van Lidl-Trek was na 181,9 kilometer tussen Carcassonne en Foix de beste in de sprint van de kopgroep van tien renners. Zijn Amerikaanse teamgenoot Quinn Simmons werd tweede en de Spanjaard Raúl García Pierna werd derde.
De Noor Torstein Træen van UNO-X Mobility heeft de gele leiderstrui overgenomen van de Sloveen Tadej Pogačar, die met de andere klassementsfavorieten in het peloton op ruime achterstand reed.
Voor Pedersen is het de derde etappezege in de Ronde van Frankrijk. Hij won in 2022 de dertiende rit in Saint-Étienne en in 2023 de achtste rit in Limoges. Voor de Deen is het de eerste overwinning in 2026.
De vijfde etappe van de Ronde van Frankrijk gaat van Lannemezan naar Pau en biedt mogelijk de eerste kans op een massasprint.
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