Hongarije kondigt bezoek van Israëlische premier aan

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zal voor Pasen een bezoek brengen aan Hongarije. Dat heeft de stafchef van de Hongaarse premier Viktor Orbán bekendgemaakt. Het bezoek is opvallend omdat Hongarije lid is van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag en dat hof heeft een arrestatiebevel tegen Netanyahu uitgevaardigd.

De aanklager van het ICC onderzoekt Netanyahu en diens voormalige defensieminister Yoav Gallant op verdenking van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Gazastrook. De arrestatiebevelen tegen de politici werden in november uitgevaardigd. Orbán noemde de arrestatiebevelen een dag later "verkeerd" en maakte bekend Netanyahu uit te nodigen voor een bezoek aan zijn land. Hij zei te garanderen dat het ICC-bevel niet wordt uitgevoerd.

Het ICC wordt door 125 staten erkend en is vooral van deze landen afhankelijk bij de uitvoering van arrestatiebevelen. Israël erkent het strafhof niet en ontkent schuldig te zijn aan oorlogsmisdaden in Gaza.