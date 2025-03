IEA verwacht minder vraag naar olie door economische onzekerheid

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De vraag naar olie valt dit jaar naar verwachting lager uit dan voorzien door de toegenomen economische onzekerheid. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in het maandelijkse rapport over de oliemarkt. De wereldwijde economische vooruitzichten zijn volgens de organisatie een stuk grilliger geworden door de stortvloed aan Amerikaanse importheffingen en de dreiging van meer handelstarieven door president Donald Trump.

Het IEA benadrukt dat het nog te vroeg is om de volledige impact van de Amerikaanse importtarieven en de vergeldingsmaatregelen van de handelspartners van de Verenigde Staten goed in te schatten. Wel heeft het "ongewoon onzekere macro-economische klimaat" de vraag naar olie in het laatste kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van dit jaar verlaagd. Het IEA heeft zijn prognose voor de groei van de vraag naar olie in 2025 dan ook met ongeveer 100.000 vaten per dag verlaagd tot ongeveer 1 miljoen vaten per dag.