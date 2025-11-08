Hongarije mag van VS Russische olie en gas blijven importeren

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben Hongarije een jaar lang vrijstelling gegeven van Amerikaanse sancties op het gebruik van Russische olie en gas. Dat maakte het Witte Huis bekend na de ontmoeting tussen de Hongaarse premier Viktor Orbán en president Donald Trump.

Hongarije importeert ondanks de oorlog in Oekraïne nog steeds veel olie en gas uit Rusland. Orbán heeft een goede band met Trump, die vrijdag nog zei dat EU-leiders meer respect moeten hebben voor de Hongaarse premier "omdat hij gelijk heeft op het gebied van migratie".

Orbán zou tijdens het overleg tussen de twee hebben aangedragen dat Russische olie van levensbelang is voor Hongarije. Trump zei daarover: "Het is heel anders voor hem om olie en gas te verkrijgen, want zoals je weet heeft hij niet het voordeel van toegang tot de zee. Het is een geweldig land, en een groot land. Maar ze hebben geen kust."

Het Witte Huis liet weten dat, naast de uitzondering op de sancties, de landen ook overeen zijn gekomen dat Hongarije voor ongeveer 600 miljoen dollar aan vloeibaar aardgas zal kopen van de VS.