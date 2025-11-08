ECONOMIE
Trump stapt naar Hooggerechtshof om stoppen voedselhulp

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 2:20
anp081125004 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering heeft het Hooggerechtshof gevraagd om een rechterlijk bevel op te schorten dat Washington verplicht om tijdens de aanhoudende shutdown de voedselhulp voor 42 miljoen Amerikanen met een laag inkomen volledig te financieren. Eerder vrijdag weigerde een lagere rechtbank dat.
Donderdag bepaalde een rechter dat de regering-Trump het voedselhulpprogramma voor minderbedeelden (SNAP) uiterlijk vrijdag volledig moet hervatten. De rechter droeg de regering op reserves aan te spreken om het programma te bekostigen, omdat mensen honger zullen lijden als zij de hulp niet krijgen. De regering was van plan slechts gedeeltelijke betalingen te doen voor het programma, waardoor mensen die er gebruik van maken een lager bedrag te besteden zouden hebben.
De regering heeft het Hooggerechtshof gevraagd in de komende uren een beslissing te nemen.
