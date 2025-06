Hongarije wil 'land in oorlog' Oekraïne niet in EU

BRUSSEL (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán wil onder geen beding dat Oekraïne toetreedt tot de Europese Unie. "Het probleem is de oorlog", zei Orbán voor het begin van de EU-top. "Als we Oekraïne integreren in de EU, integreren we de oorlog in de EU. Ik wil niet in een gemeenschap zitten met een land dat in oorlog is."

De rest van de Europese Unie steunt het traject van Oekraïne naar toetreding tot de EU, zoals in een conceptversie van de slotverklaring van EU-leiders nogmaals wordt onderschreven. Daarover wordt tijdens de top gesproken.

Voor toetreding van een nieuwe lidstaat is overeenstemming nodig van alle lidstaten.

Verdrag van Lissabon

"Als een lidstaat van de EU in oorlog is, betekent dit dat de EU in oorlog is. En dat vinden we niet leuk", zei Orbán.

In het Verdrag van Lissabon staat een bepaling dat als een EU-lidstaat wordt aangevallen, andere EU-lidstaten te hulp moeten schieten "en met alle mogelijke middelen bijstand moeten bieden".