Hoofd inlichtingendienst Pentagon ontslagen door defensieminister

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft generaal Jeffrey Kruse, het hoofd van de inlichtingendienst van het Pentagon, ontslagen. Een reden voor het ontslag werd niet gegeven.

Een woordvoerder van de inlichtingendienst heeft aan The Washington Post bevestigd dat Kruse het agentschap niet meer leidt en dat zijn vervanger Christine Bordine nu waarnemend hoofd wordt.

Ook twee andere hoge militaire commandanten zijn ontslagen. Een Amerikaanse functionaris, die anoniem wilde blijven, bevestigde tegenover persbureau Reuters dat het gaat om het hoofd van de Amerikaanse marinereserve en de commandant van het zogenoemde Naval Special Warfare Command.

Ontslag generaal

Sinds het begin van zijn tweede termijn in januari heeft president Donald Trump meerdere hooggeplaatste militaire officieren de laan uitgestuurd. Zo ontsloeg hij in februari zonder uitleg generaal Charles Brown, die hoofd was van de Joint Chiefs of Staff, de top van de Amerikaanse strijdkrachten.

"Het ontslag van nog een hoge functionaris voor nationale veiligheid onderstreept de gevaarlijke gewoonte van de regering-Trump om inlichtingen te behandelen als een loyaliteitstest in plaats van als een bescherming voor ons land", reageerde de Democratische senator Mark Warner, die ook lid is van de Senaatscommissie voor Inlichtingen.