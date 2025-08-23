ECONOMIE
Zeker 65 Palestijnse doden door Israëlische aanvallen. Het kabinet beraadt zich nog of dat erg is

Samenleving
door Ans Vink
zaterdag, 23 augustus 2025 om 7:16
bijgewerkt om zaterdag, 23 augustus 2025 om 9:23
Zeker 65 Palestijnen zijn vrijdag omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza, meldt Al Jazeera op basis van medische bronnen. 37 mensen werden gedood in Gaza-Stad, waar Israël de aanvallen heeft opgevoerd met als doel de inname van de stad.
Een Israëlische luchtaanval trof een school in de wijk Sheikh Radwan in Gaza-Stad, waar tientallen Palestijnen hun toevlucht hadden gezocht in geïmproviseerde tenten op het schoolplein. Bij deze aanval kwamen volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza minstens twaalf burgers om het leven.
Bij een Israëlische droneaanval op een geïmproviseerde tent in de zuidelijke stad Khan Younis werden een vrouw en vier kinderen gedood, aldus bronnen van het Nasser-ziekenhuis tegen de in Qatar gevestigde nieuwszender.
