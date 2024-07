Hoofd Secret Service: aanslag Trump grootste blunder in decennia

Het hoofd van de Amerikaanse Secret Service Kimberly Cheatle erkent dat haar dienst gefaald heeft bij de bescherming van oud-president Donald Trump. Op een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden noemde Cheatle de mislukte moordaanslag op Trump "de grootste operationele blunder van de Secret Service in decennia".

Cheatle zei dat de bescherming van Amerikaanse leiders "een plechtige missie" is. "Op 13 juli hebben we gefaald." Volgens Cheatle moet de dienst leren van wat er gebeurd is. Ze zei "hemel en aarde te zullen bewegen" om herhaling te voorkomen.