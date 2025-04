Hoofdverdachte Hedelse afpersingszaak vecht isolatie aan

VUGHT (ANP) - Hoofdverdachte in de Hedelse afpersingszaak Ali G. vecht de disciplinaire straf aan die hij deze week heeft gekregen in de EBI in Vught waar hij gedetineerd zit. De advocaat van G. laat weten dat zijn cliënt, nadat hij tijdens een bezoek tegen de regels in zijn minderjarige dochter en vrouw knuffelde, voor vijf dagen in de isoleercel is geplaatst.

G. (40) is vorige week in hoger beroep veroordeeld tot 26,5 jaar cel in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel. Die straf is fors hoger dan de ruim 19 jaar die de rechtbank hem eerder oplegde. Volgens het hof was G. de drijvende kracht bij het afpersen en bedreigen van de directie van de fruitimporteur en de aanslagen op woningen van de medewerkers.

Volgens advocaat Hakan Külcü heeft de dochter van G. sinds de uitspraak van het gerechtshof "onophoudelijk" moeten huilen. "In deze setting, als vader, was het nodig en noodzakelijk vanuit zijn vaderrol om haar een knuffel te geven." Hij noemt de disciplinaire straf "disproportioneel" en is bij de EBI procedures gestart om de maatregel ongedaan te krijgen.

Principieel oogpunt

Ook spant hij namens de kinderen van G. een kort geding aan, "uit principieel oogpunt", omdat de huisregels volgens hem "vanuit menselijk oogpunt veel te ver gaan". "Mijn cliënt heeft sinds hij in de EBI zit, al drie jaar, zijn kinderen niet mogen knuffelen." Het is nog niet duidelijk wanneer het kort geding dient.

De vestigingsdirecteur noemde de opgelegde straf in een schriftelijke reactie aan de advocaat, die in handen is van het ANP, "passend". "Dat verzoeker het niet eens is met de huisregel, maakt niet dat hij deze dan mag overtreden." Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) laat weten dat ze niet op een individuele kwestie kan ingaan. In het algemeen is het zo dat EBI-gedetineerden één keer per maand bezoek kunnen aanvragen zonder een glazen scheidingswand. "Daarbij is het toegestaan bij binnenkomst en vertrek om elkaar een hand te geven."