Hoogste aantal asielzoekers in Ter Apel sinds november

TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel is gestegen naar het hoogste niveau sinds 1 november vorig jaar. In de nacht van maandag op dinsdag sliepen 2075 mensen in het centrum, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het aantal asielzoekers ligt daarmee opnieuw boven de grens van 2000. Daardoor moet het COA opnieuw een dwangsom van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt. Het totaalbedrag over de afgelopen weken is nu opgelopen tot 350.000 euro.

De toename van het aantal asielzoekers in Ter Apel komt volgens het COA onder meer door het sluiten van een paar tijdelijke opvanglocaties. Daar komen niet genoeg nieuwe locaties voor in de plaats. Het aantal asielaanvragen ligt iets hoger dan in het voorjaar, maar is vergelijkbaar met vorig jaar, en lager dan in de jaren daarvoor.