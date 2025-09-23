ANWB: helft van de winterbanden scoort ondermaats

De herfst is officieel begonnen en dat betekent kortere dagen, nattere wegen en voor veel automobilisten het moment om na te denken over winterbanden. Maar wie denkt dat elke winterband automatisch veilig is, komt bedrogen uit. Uit een nieuwe test van de ANWB blijkt dat de kwaliteit van bijna de helft van de geteste banden onder de maat is.

De ANWB onderzocht 31 verschillende banden. Slechts zes daarvan kregen het oordeel 'goed'. Tien kwamen uit op een voldoende, vier scoorden een onvoldoende en maar liefst elf eindigden met het stempel 'slecht'. Auto-expert Jos van der Drift van de ANWB is duidelijk: “Goedkoop is duurkoop.”

Premium versus budget

Volgens Van der Drift doen vooral de premiummerken het goed. “De eindconclusie is dan ook dat ruim de helft ondermaats scoort”, zegt hij tegen BNR. Voor de test is gekozen voor een veelgebruikte bandenmaat, gemonteerd onder een Volkswagen Golf 8. “Daarmee bestrijken we een groot deel van de automarkt, en dus is het representatief voor heel veel auto's en potentiële kopers van winterbanden.”

Elektrisch rijden

Elektrische auto’s zijn zwaarder en hebben meer trekkracht, waardoor banden sneller slijten. Toch maakt dat volgens de ANWB-expert in de basis geen groot verschil voor de prestaties van winterbanden.

Niet verplicht

Zijn winterbanden dan altijd nodig? Volgens Van der Drift niet. “De ANWB is geen voorstander van een verplichting van winterbanden, vanwege het milde klimaat hier. In Alpenlanden zit dat logischerwijs anders. Maar als je de auto laat staan als de wereld wit kleurt dan zijn winterbanden niet noodzakelijk.”

Voor automobilisten die wel altijd de weg op moeten, is hij helder: “Dan is het een noodzakelijk goed, het hoort erbij.” Wie deze winter veilig wil rijden, doet er dus goed aan kritisch te kijken welke band er straks onder de auto ligt.